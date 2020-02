Grote opruimactie achtergebleven plastic in Biesbosch

Er is grote belangstelling van vrijwilligers om te komen helpen met het opruimen van plastic in de Biesbosch. Nu het hoge water van de afgelopen dagen in het natuurgebied aan het zakken is, komen bomen en struiken weer tevoorschijn. Dat levert een zorgwekkend beeld op: verspreid over het hele natuurgebied zijn plekken sterk vervuild met plastic.

Sommige velden liggen helemaal vol. Boswachters spreken van "plasticsoep". Staatsbosbeheer wil er zo snel mogelijk vanaf, omdat binnenkort het broedseizoen begint. Vogels gaan dan nesten bouwen, en voorkomen moet worden dat ze daarvoor plastic gebruiken.

De tientallen aanmeldingen van mensen die willen komen helpen met opruimen vallen dus in goede aarde: komende zaterdag en zaterdag 7 maart worden met behulp van de vrijwilligers schoonmaakacties gehouden. Voor deze week hebben zich tot nu toe 80 mensen aangemeld.

Opruimen met de boot

Het schoonmaken is logistiek trouwens nog wel ingewikkeld: de Biesbosch is voor het grootste deel alleen per boot toegankelijk. Mensen moeten met platbodems worden weggebracht en het opgeruimde plastic moet dus ook met die boten worden afgevoerd.

Voor de operatie wordt daarom de hulp ingeroepen van Rijkswaterstaat.