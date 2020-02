Verloren liefdesring uit Amerika na 47 jaar teruggevonden in Fins bos

Hoe de ring in het Finse bos is beland is nog een groot raadsel. Haar overleden echtgenoot was ooit wel voor werk in Finland geweest, maar nooit in het bos waar die werd gevonden. Bovendien was de ring toen al twintig jaar kwijt.

"Shawn zei altijd dat toevalligheden niet bestaan", zegt ze daarom nu. Ze denkt dat haar man haar misschien iets probeert te vertellen: "Hij wil duidelijk maken dat ik door moet met mijn leven".

Debra is dankbaar dat de vinder zoveel moeite heeft gedaan om de ring bij haar terug te krijgen. "Er bestaan goede mensen in de wereld, daar hebben we er meer van nodig."