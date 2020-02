Advocaat 'godfather' Martien R.: proces is pr-operatie

Het proces tegen de veronderstelde bende rond Martien R. is een pr-operatie en R. is geen "Taghi, Holleeder of Soerel". Dat was de kern van het verweer van advocaat Jan Hein Kuijpers op de eerste dag van de zaak tegen R. en zes mede-verdachten voor de rechtbank in Den Bosch. Het proces is het sluitstuk van een groot onderzoek.

R. heeft al vaker voor de rechter gestaan en "vindt zelf ook dat hij geen koorknaapje is", zei Kuijpers. Maar de suggestie van het OM dat "een godfather, de zoveelste, is geboren" is volgens hem onterecht. Hij vindt dat R. door justitie publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld.

Het Openbaar Ministerie hoopt in deze zaak aan de hand van geheime opnamen, onder meer uit 'het kantoor' van de bende (een schuur op een woonwagenterrein), bewijs te leveren voor de beschuldigingen van grootschalige drugshandel, witwassen, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.

Advocaat Kuijpers zei dat de opgenomen gesprekken geen bewijs vormen en voor R. zelfs ontlastend zijn. Hij betwist de rechtmatigheid van de opnamen. "Daar zal het nog wel langer over gaan", zegt verslaggever Mattijs van de Wiel. "Het laatste woord is daar nog niet over gezegd."

Een hoop geklets

De gesprekken, die ook werden opgenomen in woningen en auto's, geven een gedetailleerd beeld van de werkwijze en taakverdeling binnen de groep, stelt het OM. Niet beseffend dat ze werden afgeluisterd spraken de verdachten in alle openheid over hun zaken, met elkaar maar ook met buitenlandse zakenrelaties.

Voor de buitenwereld werden de transacties vermomd als handel in hout, fruit en roestvrij staal. R's advocaat omschrijft de gesprekken als "een hoop geklets" en zegt dat die nog niet bewijzen dat de verdachten met criminele activiteiten in verband kunnen worden gebracht.

R. zou de leider zijn van de bende, die verder bestond uit zijn broer, zijn zoon en andere familieleden. Allen waren vanochtend aanwezig in de rechtszaal. "R. knuffelde zijn zoon en sloeg zijn broer op de schouder. Verder zat hij onderuit gezakt, glimlachend te luisteren naar wat er allemaal werd gezegd", vertelt Mattijs van de Wiel.

Sociale controle

In de schuur waar de bende vaak bijeenkwam werden in het diepste geheim afluisterapparatuur en camera's geplaatst. Een ingewikkelde operatie, omdat de schuur op een woonwagenkamp in Oss stond, een voor buitenstaanders volstrekt ontoegankelijke plek.

Op zulke kampen met veel sociale controle en bewakingscamera's kom je niet binnen als je er niet woont of mensen goed kent. Hoe het is gelukt om de apparatuur te plaatsen is niet bekend. Bij de operatie van de opsporingsdiensten zijn 400 man betrokken geweest.

Overigens hielden R. en de zijnen er wel rekening mee dat ze in de gaten werden gehouden. Dat blijkt volgens het OM uit hun gebruik van goed beveiligde smartphones en telkens wisselende auto's. Ook voelden ze zich bedreigd: hun wagens waren gepantserd en ze droegen vaak kogelwerende vesten.