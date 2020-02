IND blundert twee keer met verzenden brexit-brieven

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is twee keer de mist in gegaan met een brief naar 7000 Britten in Nederland. De organisatie wilde hun een brief sturen over hun immigratiestatus, maar die ging in sommige gevallen naar het verkeerde adres.

Bij een excuusbrief die volgde, ging het nogmaals fout: daarop stonden bij een onbekend aantal ontvangers per abuis de adresgegevens van iemand anders. Dat bevestigen twee ontvangers van de excuusbrief aan de NOS. Het is onbekend of het bij alle 7000 ontvangers verkeerd is gegaan.

"We zien er klachten over op sociale media en kregen er vanmorgen een aantal berichten over op onze helpdesk", laat een woordvoerder van de IND weten. "We zijn de kwestie nog aan het onderzoeken."