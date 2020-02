Oud-medewerkers eisen vertrek Amerikaanse Justitieminister Barr

Het ministerie verlaagde na de tweet van Trump binnen een dag de strafeis, waarna de vier aanklagers uit woede over de interventie hun taken neerlegden in de zaak.

In de VS is de minister van Justitie tevens hoofd van het Openbaar Ministerie, maar het is een ongeschreven regel dat hij zich niet in zaken mengt die aanklagers onder zich hebben.

Het is nog onbekend wat de nieuwe eis tegen Stone is. Die wordt pas wereldkundig als hij zijn straf hoort op donderdag.

'Ongehoorde en schadelijk'

Critici van Trump zeggen dat de president direct of indirect druk heeft uitgeoefend op minister Barr om de strafeis te verlagen. Barr ontkent dat en zegt dat het besluit al voor de bewuste tweet van Trump was genomen.

Maar daar gaan zijn oud-medewerkers dus niet in mee. "Het is ongehoord dat de hoogste bazen van het departement aanklagers aan de kant schuiven, om een voorkeursbehandeling te kunnen bieden aan een naaste medewerker van de president", schrijven ze in hun open brief.

"Die acties, en de schade die dit heeft berokkend aan de integriteit van het ministerie en het vertrouwen in de rechtstaat, vragen om het ontslag van meneer Barr."

Barr heeft nog niet gereageerd op de open brief. Hij liet enkel afgelopen vrijdag van zich horen, via een interview op tv-zender ABC News. Daarin zei hij dat Trump hem nooit iets heeft gevraagd in welke zaak dan ook. Hij wil wel dat Trump stopt met twitteren over zijn ministerie. "Het maakt het voor mij onmogelijk om mijn werk te doen", zei hij.