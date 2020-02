Belgisch leger gaat in winkelcentra op zoek naar vrouwen

Verder worden de kandidaten van het Vlaamse televisieprogramma Kamp Waes ingezet om vrouwen te overtuigen. In het programma strijden de kandidaten voor een plekje bij de speciale eenheden van het Belgische leger.

"Het leger heeft honderd verschillende beroepen, waarvan de meeste prima toegankelijk zijn voor vrouwen", zegt Coenen. Volgens de commandant laten de vrouwen zich vaak afschrikken omdat ze denken dat het fysiek te zwaar is. Ook zien ze er tegenop om voor langere tijd naar het buitenland gestuurd te worden, zegt Coenen.

Het is 45 jaar geleden dat er in België voor het eerst een vrouw het leger in ging. Momenteel zitten er ruim 2200 vrouwen in het leger. Dat is 8,7 procent van het totaalaantal militairen in België.