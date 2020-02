China stelt mogelijk Volkscongres uit vanwege coronavirus

De hoogste Chinese leiders beslissen volgende week maandag of het jaarlijkse Volkscongres uitgesteld moet worden vanwege het coronavirus.

Staatspersbureau Xinhua schrijft dat er in het overleg wordt afgewogen of er voorrang moet worden gegeven aan het bestrijden van het coronavirus.

Belangrijkste politieke evenement

Voor het Volkscongres komen bijna 3000 delegatieleden bijeen, uit alle hoeken van het land. Het is de belangrijkste politieke gebeurtenis van het jaar in China.

De parlementsleden worden tijdens het congres, dat meestal zo'n twee weken duurt, toegesproken door onder anderen de Chinese president Xi Jinping. Ook worden er belangrijke beslissingen genomen, die meestal unaniem worden aangenomen door het parlement.

Uniek

Dat er überhaupt wordt nagedacht om het Volkscongres uit te stellen, is volgens correspondent Sjoerd den Daas al uniek. "Het allerlaatste wat ze in China willen, is zo'n gebeurtenis afblazen."

"Ik denk dat ze het mogelijk toch niet verantwoord vinden zoveel mensen bij elkaar te laten komen. Er komen duizenden anderen mee, in het kielzog van de delegatieleden", legt hij uit. "Het zegt veel over wat China doet om de huidige crisis te bestrijden."

Zelfquarantaine

Het Volkscongres van dit jaar zou op 5 maart moeten beginnen. "Maar sinds vrijdag geldt in de Peking de afkondiging dat iedereen die naar de stad komt eerst twee weken in zelfquarantaine moet. Dus die mensen zouden dan nu al moeten komen", zegt Den Daas.

Wereldwijd zijn er nu ruim 71.000 patiënten besmet geraakt met het coronavirus. Van hen zijn er 1775 overleden. Het virus ontstond in december vorig jaar in de Chinese stad Wuhan.