Parlement Noord-Macedonië ontbonden, hoop op snel gesprek over EU-lidmaatschap

Het parlement van Noord-Macedonië heeft zichzelf ontbonden. Op 12 april worden er verkiezingen gehouden, acht maanden voor het einde van de huidige zittingsperiode.

Het besluit van het parlement werd gesteund door 108 van de 120 afgevaardigden en volgt op het aftreden van premier Zoran Zaev vorige maand. Zaev trad af omdat hij zijn belangrijkste verkiezingsbelofte niet kon waarmaken: toetreding tot de Europese Unie. Brussel wilde geen datum prikken om de gesprekken daarover te beginnen. Zaev noemde dat een "historische fout".

De komende parlementsverkiezingen worden gezien als een grote test voor Zaev en zijn sociaaldemocratische partij. Het is onder meer de vraag of zijn pro-EU-beleid steun krijgt.

Frankrijk tegen

In oktober weigerde de Franse president Macron toestemming te geven voor de gesprekken tussen Noord-Macedonië en de EU. Ondanks zorgen over de invloed van China en Rusland op de Balkan wil Frankrijk dat de EU eerst het toetredingsproces hervormt.

Noord-Macedonië had gehoopt dat het een datum zou krijgen waarop de gesprekken van start gaan, omdat het vorig jaar het geschil met Griekenland beslechtte door de naam van het land te veranderen van Macedonië in Noord-Macedonië.

Balkanlanden en EU-lidmaatschap

Naast Noord-Macedonië hoopt ook Albanië snel met de EU om de tafel te kunnen. Nederland vindt dat er vooral in Albanië nog veel moet gebeuren. Ook Servië, Montenegro, Bosnië en Kosovo hebben in interesse in EU-lidmaatschap.

EU-president Michel heeft gisteravond samen met voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen en EU-buitenlandchef Borrell een ontmoeting gehad met leiders van de zes Balkanlanden. "We gaan kijken hoe we ons partnerschap met deze landen kunnen verdiepen, hun Europees perspectief kunnen versterken en signalen kunnen geven over de uit te voeren hervormingen", zei Michel daarover.

In mei is er een top in Zagreb met de EU en de zes landen. Von der Leyen zei dat voor Noord-Macedonië en Albanië de weg vrij moet worden gemaakt voor toetredingsonderhandelingen, mogelijk nog voor die top in mei.