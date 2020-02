Spaanse politie pakt Nederlandse drugssmokkelaars op

De Spaanse politie heeft in Alicante vier Nederlanders opgepakt op verdenking van drugssmokkel. Volgens de politie vormden ze een criminele organisatie. Een van de arrestanten wordt volgens de Spaanse politie bovendien verdacht van drie moorden in Nederland, een ander zou lid zijn van een "zeer gevaarlijke" motorbende.

De politie nam bij de arrestaties 100 kilo marihuana, 550 cannabisplanten, een wapen en geld in beslag. Volgens de krant Diario Informacion kwam de politie de Nederlanders op het spoor door invallen in een cannabisclub in Alicante. De agenten ontdekten waar ze hun drugs verstopten en arresteerde hen bij het verlaten van een van deze locaties.

De Nederlanders zijn tussen de 44 en 56 jaar. Ze worden verdacht van drugssmokkel, lidmaatschap van een criminele organisatie, fraude en illegaal wapenbezit. De Nederlandse politie is van de arrestaties op de hoogte gebracht.