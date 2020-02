Raketten komen neer bij Amerikaanse ambassade in Irak

In de buurt van de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn raketten ingeslagen. Het gaat om kleine raketten die neerkwamen op een aangrenzende basis waar ook Amerikaanse troepen zijn gevestigd, zegt een woordvoerder van het Amerikaanse leger tegen persbureau Reuters.

Er zijn geen slachtoffers gevallen en er zou weinig schade zijn. In de zwaarbeveiligde Groene Zone, waar de ambassade ligt, gingen raketalarmen af en vlogen straaljagers over.

Het is de negentiende keer sinds oktober dat de Amerikaanse ambassade of Amerikaanse troepen het doelwit zijn van een aanval. Die worden vrijwel nooit opgeëist, maar de Verenigde Staten houden meestal Iraanse milities in Irak verantwoordelijk.

Iraanse generaal Soleimani

De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten liepen vorige maand op tot een kookpunt. Na een vergelijkbare aanval op een Amerikaanse basis in Kirkuk, waarbij een militair werd gedood, dreigde de VS met een harde reactie. Kort daarop liquideerde de VS de Iraanse generaal Soleimani, waarop Iran een aanval uitvoerde op een basis met Amerikanen in Irak.

Direct na die vergeldingsaanval zei president Trump dat er geen gewonden waren gevallen. Later werd bekend dat enkele tientallen militairen licht hersenletsel hadden opgelopen. Dat aantal liep steeds verder op en inmiddels staat de teller op 109.