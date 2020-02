VN: meer dan 30 burgerdoden bij luchtaanvallen in Jemen

Bij luchtaanvallen in Jemen zijn meer dan 30 burgerdoden gevallen, meldt het kantoor van de Verenigde Naties in het land. Zeker twaalf mensen raakten gewond bij de bombardementen in het noorden van het land.

De Houthi-rebellen, die al jaren een bloedige strijd voeren met een door Saudi-Arabië geleide coalitie die de Jemenitische regering steunt, beschuldigen Saudiërs van de aanvallen. De door Iran gesteunde Houthi's zeggen dat ze vrijdag een Saudische straaljager hebben neergehaald en de luchtaanvallen zouden vergelding daarvoor zijn. Ze melden dat er onder de doden ook vrouwen en kinderen zijn.

Saudische staatsmedia meldden eerder dat het toestel is "gevallen" bij een missie ter ondersteuning van het Jemenitische regeringsleger. De Saudische coalitie zegt uit te zoeken of de burgerdoden "nevenschade" zijn bij een reddingsoperatie die is opgezet nadat de straaljager was neergestort.

'Niet te rechtvaardigen'

"Er worden zoveel mensen gedood in Jemen. Het is een tragedie en niet te rechtvaardigen. Vijf jaar sinds het begin van dit conflict nemen de strijdende partijen nog steeds niet hun verantwoordelijkheid", zegt Lise Grande, die namens de VN de hulpverlening in het land coördineert. "Het is shockerend."

Hulporganisatie Save the Children veroordeelt de luchtaanvallen en roept op tot een onafhankelijk onderzoek. De organisatie verwijt westerse landen die wapens verkopen aan de Saudische coalitie dat ze bijdragen aan het bloedvergieten in Jemen.

Sinds het begin van de oorlog in Jemen, in 2015, zijn naar schatting meer dan 100.000 mensen omgekomen in het land. De jarenlange strijd heeft ook een van de grootste humanitaire crises in de moderne geschiedenis veroorzaakt. Miljoenen mensen lijden honger en zijn de afgelopen jaren getroffen door uitbraken van ziekten als cholera.