Franse en Nederlandse supporters slaags in Noord-Frankrijk, zes gewonden

In Sedan in de Franse Ardennen zijn vanmiddag tientallen Franse en Nederlandse voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn volgens lokale media zes gewonden gevallen. Een van hen zou er slecht aan toe zijn. De meeste gewonden zijn volgens de Franse autoriteiten Nederlanders.

De Nederlanders en Fransen waren afgekomen op een wedstrijd tussen CS Sedan en Bastia uit Corsica in de Franse vierde divisie, waarbij meer dan 8000 toeschouwers werden verwacht. Strenge veiligheidsmaatregelen konden volgens persbureau AFP niet voorkomen dat er rond 13.30 uur een massale vechtpartij uitbrak tussen tientallen fans van Bastia en "een groep Nederlanders". Het zou gaan om FC Utrecht-hooligans.

Volgens de Franse autoriteiten vielen ongeveer honderd Nederlanders een groep van vijftig fans van Bastia aan. De Nederlanders waren volgens een woordvoerder van de politie niet zozeer gekomen voor het voetbal, maar vooral om te vechten. "Dit zijn oncontroleerbare elementen die we moeilijk kunnen zien aankomen", zei hij tegen Franse media. "Wat zij doen heeft zeker niets met de sport te maken."

"Geen rivaliteit"

De afgelopen dagen zouden FC Utrecht-hooligans via social media al zijn "uitgenodigd" om naar Sedan te komen, zeggen getuigen tegen een verslaggever van het Franse persbureau AFP. Een supporter van de club uit Corsica zegt tegen de verslaggever dat de Nederlanders in een bar direct begonnen met vechten. "We zaten rustig aan de bar, toen ze ons aanvielen", zegt de fan. "Het is ongelofelijk. We hebben geen rivaliteit met Sedan, en dit is geen Nice of Marseille waar de sfeer gespannen kan zijn."

Het is niet voor het eerst dat er in Sedan een vechtpartij ontstaat waarbij fans van FC Utrecht betrokken zijn. In 2007 brak er ook al een vechtpartij uit, toen Paris Saint-Germain in Sedan speelde.

Volgens de sportkrant Le Figaro bezoeken supporters van FC Utrecht vaker wedstrijden in Sedan. Sommige fans voelen zich verbonden met de club, omdat de in 2005 overleden FC Utrecht-speler David di Tommaso eerder bij CS Sedan onder contract had gestaan. Di Tommaso stierf aan een hartstilstand en werd na zijn overlijden ook door zijn vorige club in Frankrijk geëerd.

De rust in Sedan keerde halverwege de middag terug. Vooralsnog is niemand opgepakt, maar de politie zegt wel onderzoek te doen.