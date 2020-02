Beste FIFA-spelers strijden om titel in AFAS live

E-sporter Dani Hagebeuk won de competitie al twee keer voor Ajax. Dat wil niet zeggen dat hij niet zenuwachtig is. "Het is gezonde spanning, ik heb meer ervaring dan de andere mensen hier en dat werkt denk ik wel in mijn voordeel."

Hagebeuk hoort niet bij de selectie van Ajax, maar kent de voetballers wel. Twee jaar geleden heeft hij een potje FIFA tegen ze gespeeld. "Frenkie de Jong was heel goed, van hem heb ik toen verloren. 2-1, ik weet ook niet hoe dat kan."

Waar anderen FIFA spelen om te ontspannen, is het voor e-sporters een stuk serieuzer. Niet met chips en cola op de bank hangen, "maar hard werken en er veel tijd in steken", vertelt Jonas Ghebrehiwot van PEC Zwolle.

Die inzet betaalt zich uit, want zaterdagavond staat hij in de finale, tegenover Hagebeuk, en wint. Daarmee is PEC Zwolle voor het eerst in de korte geschiedenis van de eDivisie landskampioen.