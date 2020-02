6000 lichamen gevonden in massagraven Burundi

Een waarheids- en verzoeningscommissie in Burundi heeft meer dan 6000 lichamen gevonden in zes massagraven. Die werden ontdekt in de provincie Karusi, waar in opdracht van de commissie gezocht wordt naar slachtoffers van de etnische conflicten tussen Hutu's en Tutsi's. Ook werden duizenden kogels in de graven gevonden.

De vondst van de lichamen is tot nu toe de grootste die de speciale commissie heeft gedaan. Vermoedelijk gaat het om lichamen van de Hutu's. Tijdens een burgeroorlog tussen Hutu-rebellen en het leger, dat grotendeels bestond uit Tutsi's, kwamen tussen 1993 en 2005 naar schatting 300.000 mensen om het leven. In buurland Rwanda brachten Hutu-extremisten in 1994 in drie maanden tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven.

De waarheidscommissie in Burundi heeft tot dusver 4000 massagraven gevonden, met daarin 142.000 slachtoffers. De commissie werd in 2014 ingesteld om gruweldaden te onderzoeken vanaf 1885. Dat was het jaar waarin de eerste buitenlanders naar Burundi kwamen. Eerst waren het de Duitsers, na de Eerste Wereldoorlog nam België de Duitse kolonie over. In 1959 werd Burundi onafhankelijk.

Vrees voor nieuw geweld

Na de burgeroorlog werd in 2008 een vredesovereenkomst gesloten, maar er is nog steeds sprake van geweld in het Afrikaanse land. Vijf jaar geleden won de zittende machthebber Pirette Nkurunziza voor de derde keer de presidentsverkiezingen. Die waren omstreden: alleen al de aankondiging van zijn kandidatuur leidde tot hevige woede in Burundi. De belangrijkste oppositiepartijen boycotten uit protest de stembusgang.

Ook na de verkiezingen bleef het onrustig en zijn honderden mensen om het leven gekomen. In mei worden opnieuw presidentsverkiezingen gehouden. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor mensenrechtenschendingen voorafgaand aan de verkiezingen. Nkurunziza doet niet mee. Wel krijgt hij een pensioen bestaande uit onder meer een villa van een half miljoen dollar en krijgt hij de titel "Opperste Gids van het Patriottisme".