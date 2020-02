Opnieuw storm op komst, maar Dennis wordt minder zwaar dan Ciara

Een week na Ciara staat er een nieuwe storm voor de deur: de minder heftige storm Dennis. Die hangt nu nog boven Groot-Brittannië, vannacht en morgenochtend krijgen wij ermee te maken.

"De storm is niet zo heftig als Ciara", zegt weerman Gerrit Hiemstra. "Vorig weekend was Ciara een zware storm, windkracht 10, de storm Dennis wordt waarschijnlijk niet meer dan windkracht 9, dus een gewone storm, en dan ook alleen nog op de Wadden."

Voordat het zover is, zal de wind in Nederland langzaam aanwakkeren. "Dat gebeurt vanavond of het eerste deel van de nacht al. Vannacht kunnen we windkracht 7 of 8 uit het zuidwesten hebben aan zee of het IJsselmeer." In de loop van de nacht volgt dan de storm. "Er kunnen zware windstoten voorkomen van zo'n tachtig kilometer per uur, vorig weekend zaten we op 120."

De zwaarste wind zal vooral aan de kust en de Wadden zijn, zegt Hiemstra. "In het oosten van het land komt morgen hooguit een krachtige wind te staan, dat is windkracht 6. In het binnenland zijn de windstoten vaak wel schadelijker."

Doden

Dennis is de naam die bij het lagedrukgebied hoort. "Dat lagedrukgebied lag vanmorgen vlak bij IJsland. Ierland en Groot-Brittannië hebben nu al met de storm te maken, aan de westkust van Engeland en Wales staat nu al een windkracht 9 en de komende 24 uur zal dat daar nog wel doorgaan. Voor wateroverlast en overstromingen is nu een code oranje van kracht."

In het Verenigd Koninkrijk heeft de storm vandaag twee slachtoffers gemaakt, meldt Sky News. Voor de kust van Kent vonden voorbijgangers het lichaam van een man die vrijdag na een avondje uit niet thuis is gekomen. Een paar kilometer verderop werd het lichaam van een andere man na een reddingsactie uit het water gehaald. Een tanker die voor de kust voor anker lag, sloeg alarm omdat er een man overboord zou zijn geslagen.

16 graden

Wat ook opvalt zijn de hoge temperaturen. Vannacht wordt het niet kouder dan tien graden. Hiemstra: "Dat is overdag al hoog voor deze tijd van het jaar. Morgen is het erg zacht met 12 tot zelfs 16 graden in het zuiden."

Het hoogtepunt van Dennis is vooral morgenochtend. "Dan is de windkracht op de Wadden is opgelopen tot 9. In de middag neemt het wat af."

Sommige evenementen in Nederland zijn met het oog op Dennis alvast afgelast. Een carnavalsoptocht in Albergen, Overijssel, gaat bijvoorbeeld morgen niet door. Er is wel een afterparty, in een tent die windkracht 10 aan kan, schrijft RTV Oost. In Limburg is ook een streep door een optocht gezet, de kinderoptocht in Sittard is verplaatst naar maart, zegt 1Limburg.