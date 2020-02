Uitbaggeren kanaal in Twente werd nachtmerrie voor omwonenden

Voor honderden omwonenden is het uitbaggeren van het Kanaal Almelo-De Haandrik de afgelopen jaren uitgelopen op een nachtmerrie. Huizen naast het kanaal zijn verzakt, kelders staan blank en in muren zitten soms meterslange scheuren. Bij 300 huizen zijn problemen gemeld.

Een aantal bewoners durft niet meer thuis te wonen. Uit een nog niet gepubliceerd rapport blijkt nu ook dat bewoners kampen met psychische klachten.

"We hebben niet alleen lichamelijke klachten, maar ook chagrijn, wanhoop, boosheid en een veel te kort lontje", zegt een bewoner in het rapport van de stichting Kant Nog Wal (bewust met een spelfout geschreven, omdat het uitbaggeren ook 'fout' is verlopen). RTV Oost citeert vandaag uit het rapport.

Fouten en conflicten

Het kanaal tussen Almelo en Coevorden is tussen 2011 en 2016 uitgebaggerd om het geschikt te maken voor grotere schepen. In 2013 meldden de eerste bewoners al verzakkingen. Waarschijnlijk was de oorzaak dat bij het baggeren de onderste sliblaag was verwijderd waardoor het kanaal 'lek' raakte en water onder de huizen terechtkwam.

Omstreeks diezelfde tijd ontstonden de eerste problemen met kwelwater, opborrelend grondwater dat naar boven kwam. Ook moesten onverwacht damwanden worden vervangen wegens roest. Verder werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd vanwege een conflict over de opslag van de weggehaalde bagger.

Niet het huis dat je voor je kinderen gedacht had

Gaandeweg kregen steeds meer woningen langs het kanaal schade. Aanvankelijk kwamen de meldingen vooral uit Vroomshoop, Vriezenveen en Daarlerveen. Later meldden zich ook bewoners van Bergentheim en Beerzerveld. Vorig jaar zomer waren er 170 schademeldingen gedaan bij de provincie, begin dit jaar was het aantal opgelopen naar driehonderd. Twee gezinnen wonen in een unit op hun eigen perceel omdat ze hun huis niet meer in durven.

Uit het rapport "Van heerlijk wonen naar dagelijks overleven" van de stichting Kant nog Wal blijkt dat niet alleen sprake is van materiële en financiële problemen, maar ook van lichamelijke klachten en depressieve gevoelens. Een aantal kanaalbewoners zegt bang te zijn in een sociaal isolement te belanden. Er is sprake van gespannen gezinssituaties, waardoor huwelijken onder druk komen te staan.

Een bewoner die in een unit woont, zegt: "dat is beter voor de gemoedsrust en de gezinssituatie, maar het blijft een huiselijke situatie met beperkingen. Het is enorm gehorig en dat geeft met drie kinderen problemen."

Hoe gaat de politiek de problemen oplossen?

In opdracht van de provincie Overijssel onderzoeken de ingenieursbureaus TNO en Deltares of schade het gevolg is van de baggerwerkzaamheden. De resultaten van hun onderzoek worden op maandag 30 maart gepresenteerd,

Mogelijk wordt die dag ook meer bekend over de afwikkeling van de schadeclaims. Of ook een vergoeding wordt gevraagd voor immateriële schade, wil een woordvoerder van de stichting Kant nog Wal niet zeggen: "Daarvoor is het nog veel te vroeg. We willen eerst van de politiek horen hoe ze denken de huidige problemen op te gaan lossen."

Gisteren meldde RTV Oost dat ingenieursbureau Royal Haskoning de provincie al in 2010 - dus voor het begin van de werkzaamheden - waarschuwde voor de problemen met kwelwater. "Mogelijk negatieve effecten, onder meer water in de kruipruimtes, zijn niet uit te sluiten", aldus de ingenieurs tien jaar geleden.