Tieners overvallen supermarkt Eindhoven met hakmes

Twee jongens hebben gisteravond met een hakmes een overval gepleegd op een supermarkt in Eindhoven. Toen medewerkers van de supermarkt de achtervolging inzetten, haalde een van de overvallers uit met het hakmes. Daarbij raakte een medewerker gewond. De verdachten van 16 en 17 jaar oud zijn aangehouden.

De overval vond plaats rond 20.30 uur, meldt Omroep Brabant. De winkel was toen nog open. De twee jongens bedreigden een caissière met het mes en eisten geld. De caissière wist weg te komen. Toen een andere medewerker het tumult hoorde en naar de kassa kwam, sloegen de overvallers op de vlucht.

Gewond aan het hoofd

Een medewerker zette met wat andere mensen de achtervolging in. Samen wisten zij de 16-jarige jongen in te halen. Hij haalde daarbij uit met het hakmes. Daarbij raakte een medewerker - een eveneens 16-jarige jongen die voor het eerst aan het werk was in de supermarkt - gewond aan zijn hoofd. Het lukte de andere achtervolgers om de overvaller in bedwang te houden totdat de politie kwam.

De tweede overvaller ontkwam, maar kon later door de politie worden opgespoord. "Beide verdachten zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor", aldus een politiewoordvoerder. De supermarktmedewerker is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. "Hij maakt het goed en is weer thuis", zegt de politie.