Politiebaas Haarlemmermeer ontslag aangezegd om grensoverschrijdend gedrag

Een 51-jarige politieman uit Noord-Holland is ontslag aangezegd om grensoverschrijdend gedrag, meldt de politie. Volgens NRC Handelsblad gaat het om de teamleider Haarlemmermeer.

Er liep sinds september een onderzoek tegen de man. De politie zegt niet om wat voor grensoverschrijdend gedrag het gaat, maar NRC schrijft dat er een klacht tegen hem is ingediend vanwege seksuele intimidatie en aanranding.

Er is geen strafrechtelijk onderzoek tegen hem ingesteld en hij kan nog tegen zijn ontslag in beroep. De krant schrijft dat hij dat ook van plan is.

De klacht is ingediend door een 39-jarige vrouw. Zij werkte sinds maart onder leiding van de teamchef. Daarvoor was zij actief in Den Haag, waar ze volgens NRC werd weggepest omdat ze misstanden aan de kaak stelde. Vier Haagse agenten zouden na haar meldingen zijn gestraft.

Veilige werkomgeving

De teamleider, die ook bij de Haagse politie heeft gewerkt, bood haar een veilige werkomgeving. Daarna zou hij haar hebben aangerand.

Pijnlijk aan de affaire is dat de teamleider lid is van een denktank die de politieorganisatie diverser moet maken, schrijft NRC. De politie slaagt er maar niet in een representatieve afspiegeling van de samenleving te zijn.

De klokkenluider mag sinds oktober haar werk niet meer doen. Er loopt een intern disciplinair en strafrechtelijk onderzoek naar haar, omdat zij het ambtsgeheim zou hebben geschonden door haar verhaal te delen met de media. In dat kader loopt er ook een onderzoek naar een 45-jarige collega van haar.