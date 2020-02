Spoedeisende hulp ziekenhuis Rotterdam en Schiedam dicht

De spoedeisende hulp van het Franciscus Gasthuis & Vlietland is dicht. Dat geldt voor beide locaties van het ziekenhuis, in Rotterdam en in Schiedam. Ook geplande operaties kunnen niet doorgaan.

De computers werken niet goed meer na een netwerkupdate, meldt Rijnmond. Gevolg is dat het ziekenhuis telefonisch onbereikbaar is. In het ziekenhuis lukt het niet om het elektronisch patiëntendossier te raadplegen. De medische apparatuur werkt wel.

"Wij adviseren u om niet naar de spoedeisende hulp te komen", aldus het ziekenhuis op de website. Ziekenhuizen in de omgeving zijn op de hoogte gesteld van de storing, ook de alarmdiensten weten dat ze hun patiënten niet naar het Franciscus Gasthuis kunnen brengen.

Het is nog niet bekend wanneer de storing verholpen is.