VS gaat import Airbus-toestellen nog zwaarder belasten

De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat de importheffing op Europese vliegtuigen omhoog gaat. Vanaf 18 maart stijgt de heffing van 10 naar 15 procent. Toestellen van de Europese vliegtuigbouwer Airbus worden daardoor duurder in de VS.

Met de hogere heffing willen de Amerikanen de Europese luchtvaartindustrie treffen, maar Airbus zegt dat vooral de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen er last van zullen hebben. Die kampen met een tekort aan materieel en moeten straks dus meer betalen als ze toestellen bij Airbus bestellen.

Kaas, olijven en whisky

De VS en Europa hebben al jaren ruzie over subsidies aan de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Sinds 2004 beschuldigen de economische grootmachten elkaar ervan dat ze ongeoorloofde staatssteun geven aan hun 'eigen' fabrikant. Ze spanden verschillende zaken aan bij de WTO, de Wereldhandelsorganisatie.

Beide partijen zijn in de loop der jaren op onderdelen in het gelijk gesteld, maar doordat ze steeds in beroep gingen, hield de handelsoorlog aan.

Vorig jaar oordeelde de WTO in één zaak dat de VS recht heeft op compensatie. De Amerikanen mogen daarom invoerrechten heffen op 7,5 miljard dollar aan Europese importgoederen, dus niet alleen vliegtuigen. Dat leidde tot een heffing van 10 procent op Airbus-vliegtuigen en 25 procent op andere producten, waaronder kaas, olijven en whisky.

Juridische strijd

De EU zei daarop dat de ongeoorloofde subsidies voor Airbus waren gestopt, maar de WTO oordeelde in december dat dat niet klopte. Voor de Amerikanen is dat nu aanleiding om de importheffing op vliegtuigen te verhogen.

Intussen loopt de juridische strijd nog door. Later dit jaar doet de WTO uitspraak in de zaak die de EU heeft aangespannen over de Amerikaanse staatssteun voor Boeing.