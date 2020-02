Nog meer maatregelen in China rond coronavirus: bankbiljetten uit de roulatie

Nog steeds lijkt de epidemie niet onder controle. Gisteren overleden er opnieuw 143 mensen; nog eens 2500 mensen werden positief getest als besmet. Vooral in de provincie Hubei, waar het virus voor het eerst opdook in de stad Wuhan, maar ook in andere provincies lopen nog steeds veel mensen rond die het virus bij zich dragen.

In de praktijk blijft handhaving van de maatregelen in de miljoenensteden lastig. "Ieder gebouw of iedere buurt interpreteert de regels anders", zegt Rammeloo. "Daarom is alles lokaal geregeld."

Waar werknemers op sommige plekken zonder speciaal pasje het gebouw niet meer in komen, is het op andere plekken voldoende als hun temperatuur wordt gemeten. "Er zijn heel veel verschillende manieren om die quarantaine in de praktijk te brengen. Maar wat eigenlijk overal wel geldt is dat je niet zomaar naar binnen mag als je er niet woont of werkt."