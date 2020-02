Dode en gewonden bij schietpartij in Berlijn

Bij een schietpartij in Berlijn is zeker een dode gevallen en zijn minstens vier mensen gewond geraakt. Er is geschoten voor de evenementenlocatie Tempodrom, in de wijk Kreuzberg. De schutters zijn volgens Duitse media op de vlucht geslagen.

De politie en andere hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig bij de Tempodrom en het gebied is afgezet door zwaarbewapende agenten. Drie van de vier gewonden zijn zelf naar het ziekenhuis gegaan. Over de ernst van hun verwondingen is nog veel onduidelijk.

Waarom er is geschoten, is nog niet bekend. Duitse media melden dat er kort voor de schietpartij ruzie was.

In de Tempodrom, waar ruim 3700 mensen in passen, was een comedyshow bezig toen er rond 23.00 uur werd geschoten. Ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat de show op dat moment bijna was afgelopen en dat er kort verwarring was, omdat een deel van het publiek dacht dat de schoten bij de show hoorden.