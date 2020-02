Advocaat die pornoster bijstond tegen Trump schuldig aan miljoenenafpersing

De Amerikaanse advocaat Michael Avenatti, die pornoactrice Stormy Daniels vertegenwoordigde in een rechtszaak tegen president Trump, is veroordeeld voor een poging om sportmerk Nike af te persen. Avenatti had geprobeerd om het bedrijf omgerekend ruim 23 miljoen euro afhandig te maken, oordeelde de jury in New York.

De raadsman werd twee jaar geleden beroemd door zijn cliënte Stormy Daniëls, die in een juridische strijd met Trump was verwikkeld over een affaire die ze in 2006 met hem zou hebben gehad. Avenatti zou vorig jaar hebben gedreigd zijn bekendheid te gebruiken om de reputatie en de beurswaarde van Nike te beschadigen.

Zo was hij van plan om informatie te publiceren waaruit zou blijken dat Nike illegale betalingen heeft gedaan aan jonge basketballers. Dat deed hij naar eigen zeggen op aandringen van een cliënt, Gary Franklin, die een jeugdbasketbalteam had in Los Angeles. Franklin zou boos zijn geweest omdat Nike een streep had gezet door een sponsordeal.

'Ouderwetse geldklopperij'

Het sportkledingmerk weersprak de beschuldigingen van Avenatti en zijn cliënt direct en klaagde de advocaat aan. Toen hij een persconferentie over de aantijgingen aankondigde, werd hij opgepakt.

"Dit was ouderwetse geldklopperij", zei aanklager Berman destijds. In de rechtszaal zei het Amerikaanse Openbaar Ministerie dat Avenatti een schuld had van ongeveer 11 miljoen dollar en dat hij snel geld wilde verdienen.

40 jaar cel boven het hoofd

De 48-jarige pleiter, die de afgelopen tijd wel eens suggereerde een gooi te willen doen naar het presidentschap van de VS, hoort in juni welke straf hij krijgt. Avenatti riskeert een gevangenisstraf van meer dan 40 jaar. Hij kan nog wel in beroep gaan tegen het oordeel van de jury.

Overigens moet Avenatti in april nog een keer voor de rechter verschijnen. Dat is omdat Stormy Daniels hem van oplichting heeft beschuldigd. Ze zegt dat hij omgerekend ongeveer 277.000 euro heeft gestolen rond de publicatie van haar boek Full Disclosure, waarin ze ook schrijft over de affaire die ze naar eigen zeggen met Trump had.