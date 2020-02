'Wat Reinbert deed was nooit gemiddeld, maar altijd extreem'

"Dat was een heel bijzondere samenwerking", zegt Tineke Steenbrink, die samen met haar zus Holland Baroque heeft opgericht. "Bij Reinbert is alles anders dan bij iemand anders." Steenbrink praat liefdevol over de dirigent, met wie ze gedurende het project in 2016 zeer nauw samenwerkte. Zijn dood ontroert haar.

"Hij was destijds al lichamelijk zwak en broos en heeft toen volledig op geestkracht gewerkt", vertelt ze. "De intensiteit en de drive waarmee hij dat deed waren heel uitzonderlijk. Alles draaide bij hem om de muziek. Hij gaf daar alles voor. Hij had ook een hele sterke mening over de muziek en hoe het moest klinken. Door niemand liet hij zich beïnvloeden." Toch was de samenwerking goed, benadrukt Steenbrink. "We gingen samen op zoek naar dat wat Reinbert zocht in de Matthäus Passion."

Kort geleden heeft ze De Leeuw nog gezien. Ze zaten naast elkaar bij een jubileumconcert. Tineke Steenbrink: "Ik ben blij dat ik toen nog heel veel lieve woordjes in zijn oor heb kunnen fluisteren."