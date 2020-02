Hoe zit het met de sombere corona-prognoses van sommige wetenschappers?

Koopmans zegt dat Leung steevast heel erg aan de sombere kant zit met zijn scenario's. "Anderen komen op basis van iets andere inschattingen en dezelfde aannames tot scenario's die weinig verontrustends hebben." Maar het maken van ook de meest pessimistische scenario's is wel gewoon onderdeel van het zogeheten pandemie-denken.

"Daarbij ga je nadenken over wat je kunt doen met anti-virale middelen of vaccins als die beschikbaar komen. Wat voor effect op de verspreiding van het virus zou het sluiten van scholen of afgelasten van grote evenementen hebben? Iedereen beseft dat het echte werk in China gedaan moet worden, maar niemand wil dat het virus elders stiekem gaat circuleren."

Afrika

Ook het wetenschappelijke tijdschrift Science kwam deze week met een somber bericht over het nieuwe coronavirus. Daarin stelde de vooraanstaande Britse medische onderzoeker Jeremy Farrar dat "we onderschatten hoe wijdverbreid deze infectie is". Dat komt door de tekortschietende testcapaciteit in China, maar ook in andere werelddelen. Farrar zegt in Science dat hij "erg verbaasd" zou zijn als het virus niet al aanwezig zou zijn in Afrika.