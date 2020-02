Zeeuwen over mislopen kazerne: vertrouwen in kabinet is ernstig geschaad

Het kabinet heeft achter de rug van de Zeeuwse politiek om gezocht naar alternatieven voor Vlissingen als locatie voor de marinierskazerne, zeggen Zeeuwse politici in een reactie op het kabinetsbesluit om de kazerne naar Nieuw-Milligen te verhuizen. De Zeeuwse commissaris van de koning en de burgemeester van Vlissingen wezen op een persconferentie met de beschuldigende vinger naar Den Haag: "Tegen ons is dit altijd ontkend. Het vertrouwen is ernstig geschaad".

Commissaris Polman en burgemeester Van den Tillaar spreken van onbehoorlijk bestuur: " Zo ga je niet om met mensen en overheden."

"We hebben voortdurend gevraagd aan Defensie of er naar een andere locatie gekeken werd, ook op de vrouw af aan de staatssecretaris. Dat is ontkend", zegt Polman.

Er moet veel gebeuren om het vertrouwen te herstellen, zeggen de Zeeuwse bestuurders: