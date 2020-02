PvdA-strateeg en vernieuwer Erik van Bruggen (51) overleden

Campagnestrateeg en politiek vernieuwer Erik van Bruggen (51) is overleden. Dat heeft zijn adviesbureau BKB bekendgemaakt. Van Bruggen was oprichter van de PvdA-hervormingsbeweging Niet Nix.

Van Bruggen was samen met Lennart Booij actief in het campagneteam van Wim Kok. De twee deden in 1999 een gooi naar het partijvoorzitterschap van de PvdA met de belofte de partij flink op te schudden. Het duo verloor van Marijke van Hees.

Niet Nix hief zichzelf niet veel later op. In 2000 begonnen Booij, Van Bruggen en Alex Klusman het bureau BKB.

PvdA-leider Asscher zegt op Facebook: "Dood. En Erik. Die twee hebben helemaal niks met elkaar te maken. Vrolijke, kwikzilverige Erik. Wat een gigantisch gemis."

Van Bruggen was al geruime tijd ziek. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.