Vijf jaar rijverbod voor Leidse trucker na dodelijk ongeluk

De Haagse rechtbank heeft een 38-jarige vrachtwagenchauffeur een rijverbod opgelegd van vijf jaar vanwege zijn betrokkenheid bij een dodelijk ongeluk. Hij is ook veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. De man reed in november 2018 een 14-jarige fietser dood. De rechtbank wees erop dat de Leidenaar in 2004 ook al betrokken was bij een dodelijk ongeluk met een fietser,

De chauffeur is in eerste instantie veroordeeld voor het ongeluk in Den Haag van 26 november 2018, meldt Omroep West. Hij zat achter het stuur handsfree te bellen en sloeg rechtsaf, waarbij hij de 14-jarige fietser over het hoofd zag. De jongen overleed vrijwel direct aan zijn verwondingen.

Er stond een let op-bord

Tijdens de rechtszitting zei de chauffeur dat hij kort na de bocht stopte omdat hij dacht dat hij iets was verloren. "Maar nadat ik uitstapte zag ik wat ik had aangericht."

De rechtbank acht bewezen dat de chauffeur onvoorzichtig is geweest. "U bent beroepschauffeur. Er stond een 'let op-bord'. U moet extra opletten. U was handsfree aan het bellen", somde de rechter op.

Verder liet de rechtbank zwaar meewegen dat de man in 2004 ook betrokken was bij een ongeluk met een fietser. Daarom mag hij vijf jaar de weg niet op. De officier van justitie had eerder een jaar rij-ontzegging en een werkstraf van 240 uur geëist. De advocaat van verdachte vroeg om vrijspraak; volgens hem valt zijn cliënt niets te verwijten.