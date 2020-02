Brabant stelt strenge stikstof-aanpak veehouders uit

Veehouders in Noord-Brabant krijgen minstens negen maanden langer de tijd om verouderde stallen te vervangen door meer milieuvriendelijke exemplaren. De nieuwe deadline wordt 1 januari 2021. Dat bleek bij het begin van een debat in Provinciale Staten over het stikstofbeleid van de provincie.

Brabant had de afgelopen jaren de strengste aanpak van alle provincies, maar de kans is groot dat de deadline voor de groene aanpassingen binnenkort nog verder wordt doorgeschoven. Na een bestuurscrisis eind vorig jaar over de stikstof-aanpak praat de VVD, de grootste partij, sinds deze week met Forum voor Democratie en het CDA over de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Brabantse boerenorganisaties pleitten vandaag tijdens een inspraakronde voor nog eens zeven jaar uitstel.

Voor de zomer duidelijkheid

VVD-Statenlid Wilma Dirksen nam tijdens het debat al een voorschot op een dergelijke uitkomst, door te stellen dat uitstel tot 2024 en 2028 beter haalbaar zou zijn voor de veesector. Dat zou als bijkomend voordeel hebben dat de technologie voor de milieuvriendelijke stalsystemen tegen die tijd waarschijnlijk verder gevorderd is. De VVD beloofde er alles aan te zullen doen om de boeren en de rest van de provincie hier voor de zomer duidelijkheid over te geven.

GroenLinks en andere tegenstanders van verder uitstel wijzen erop dat Noord-Brabant de provincie is met het meeste vee en een bovengemiddeld grote milieubelasting voor kwetsbare natuurgebieden. GroenLinks maakt nu nog deel uit van het provinciebestuur, maar daar lijkt binnenkort dus een eind aan te komen.