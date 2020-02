Staatsbosbeheer slacht 'opdringerige' konikpaarden Lauwersoog

Staatsbosbeheer heeft dertien konikpaarden uit Lauwersoog laten slachten. Het gaat om hengsten die recreanten in het gebied lastigvielen.

"Het was moeilijk voor fietsers en wandelaars om er langs te komen", zegt boswachter Jaap Kloosterhuis tegen RTV Noord.

De konikpaarden in Lauwersoog maken deel uit van een grotere kudde die vorig jaar januari moest verdwijnen uit het Oostvaardersveld, bij de Oostvaardersplassen in Flevoland.

Aanvankelijk was de verwachting dat de veertig paarden zouden kunnen aarden in Lauwersoog, ook omdat er elders in hert gebied al 250 konikpaarden rondlopen. Maar het ging het mis met de nieuwkomers. "We kregen klachten. Wandelaars vonden de paarden opdringerig", zegt Kloosterhuis. "Onze eigen konikpaarden zijn heel schuw. Maar deze paarden zijn op hun vorige plek vast vaak in aanraking gekomen met mensen en gevoerd."

Petitie tegen slachtplan

Dertien hengsten zijn nu geslacht. Kloosterhuis gaat ervan uit dat ook de 28 merries in het slachthuis terechtkomen.

Eerder deze week besloot Staatsbosbeheer om de konikpaarden die uit het Oostvaardersveld naar een natuurgebied in Texel kwamen, te verplaatsen. Ook daar vielen de dieren recreanten lastig en dreigde slacht. Dat stuitte op protest en omwonenden begonnen een petitie. De dieren zijn nu verplaatst naar een plek op het eiland waar geen mensen komen.