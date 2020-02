Topman Schiphol kan niet meer wachten: 'Get Schiphol done'

De directeur van Schiphol is bijzonder geïrriteerd over het uitblijven van een kabinetsbesluit over de groei van het aantal vluchten. Dick Benschop vergelijkt het besluitvormingsproces met de brexit. "Get Schiphol done", zei hij vanochtend bij de presentatie van jaarcijfers, verwijzend naar de verkiezingsslogan van de Britse premier Boris Johnson.

Schiphol hoopt op toestemming van het kabinet om met 40.000 vluchten te kunnen groeien naar 540.000 per jaar. Al weken wordt dit besluit verwacht, maar de knoop is nog niet doorgehakt.

"Het is hetzelfde als bij de brexit, die moest op een gegeven moment ook gewoon gebeuren", zegt Benschop. "Wie je ook spreekt, iedereen wordt gek van de onzekerheid. Zelfs de mensen die geen belang bij de uitbreiding hebben. Die onzekerheid dient niemand. Bied perspectief!"

Vliegtuigen inpluggen

Benschop heeft plannen gepresenteerd om de uitstoot van stikstof op Schiphol terug te dringen. Meer verkeer op en rond de luchthaven wordt sneller elektrisch, inclusief het taxiën van vliegtuigen en het afduwen van de gate. "Ook vliegtuigen moeten inpluggen, als ze aan de gate staan."

Met de versnelde elektrificatie geeft Schiphol gehoor aan de oproep van de commissie-Remkes, die een plan van aanpak heeft gemaakt om de uitstoot van stikstof aan te pakken.

Meer kan Benschop nu voorlopig niet doen, zegt hij: "Alle schaakstukken staan nu op tafel. De uitbreiding staat in het regeerakkoord. Het hoeft alleen maar uitgewerkt te worden."

Vliegveld Lelystad

Ook een besluit over het openen van Lelystad Airport, dat eigendom is van Schiphol, maakt deel uit van de luchtvaartnota waarover het kabinet uitsluitsel moet bieden. Benschop is ervan overtuigd dat Lelystad Airport open zal gaan. Hij denkt dat alle commotie rond Lelystad zal wegebben op het moment dat er een besluit ligt.

"Over wanneer, ga ik geen weddenschap afsluiten. Maar ik ben ervan overtuigd dat de regering het kan," zei hij over de geluiden dat dit kabinet het besluit voor zich uit gaat schuiven, met het oog op de parlementsverkiezingen die over een jaar worden gehouden.

Gevolgen van coronavirus

Benschop stond ook stil bij de gevolgen van het coronavirus. Voor de uitbraak gingen er elke week honderd vluchten naar China. Dat zijn er nu nog twintig. Peking en Shanghai zijn nog steeds bereikbaar vanaf Schiphol, al is het niet meer dagelijks. Over de financiële gevolgen zei Benschop: "Dat zien we wel. Gezondheid is nu belangrijker."

De luchthaven heeft samen met het RIVM en de GGD een plan van aanpak gemaakt, voor het geval iemand die besmet is met het virus via Schiphol Nederland bereikt.