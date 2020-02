Man opgepakt die minderjarige rijles gaf in ruil voor seks

Een 23-jarige rij-instructeur is deze week in Capelle aan den IJssel aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij rijlessen heeft gegeven aan een 17-jarig meisje in ruil voor seks.

Volgens de regionale omroep Rijnmond startte de politie een onderzoek toen er een advertentie op een website stond die zichzelf de 'seksuele marktplaats' noemt. Daar bood de man rijlessen aan in ruil voor seksuele handelingen.

Tijdens het onderzoek bleek dat de plaatser van de advertentie is gecertificeerd als rij-instructeur en dat hij seks had met het meisje.

Seks van een volwassene met een minderjarige is in principe strafbaar, ook als de minderjarige daar zelf mee instemt. Het "verleiden van iemand in deze leeftijdsgroep met giften of beloften van geld of goed" is niet toegestaan.