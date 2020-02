Everzwijnen spoelen aan op strand IJmuiden en Noordwijk

Medewerkers van het Reddingsteam Zeedieren Velsen hebben gisteren de karkassen van twee everzwijnen gevonden. De dieren zijn aangespoeld op de stranden van Noordwijk en IJmuiden, schrijft NH Nieuws.

Na de vondst van het eerste zwijn in IJmuiden werd de Dierenambulance Velsen ingeschakeld. Zij regelde dat er een shovel kwam om het karkas van 160 kilo te verplaatsen. Op een foto is te zien dat het dode dier in staat van ontbinding verkeert.

Later op de dag werd er nog een zwijn gevonden. Die lag op het strand van Noordwijk. Dat dier is voor autopsie naar een onderzoekscentrum in Utrecht gebracht.

Hoe de dieren op de stranden terecht zijn gekomen, is een raadsel. Ze leven niet in de buurt. Een woordvoerder van de dierenambulance vermoedt dat ze uit Zuid-Europa komen. "We weten dat everzwijnen kunnen zwemmen. Misschien zijn ze in Frankrijk of Portugal door de storm van afgelopen weekend naar zee gevlucht en door de stroming meegenomen."