RIVM: meer gegevens nodig van bedrijven over gebruik plastic

Een deel van de bedrijven die meedoen aan het Plastic Pact verstrekt nog niet genoeg informatie over de productie en het gebruik van plastic. Dat blijkt uit een eerste meting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM spreekt van een goede start, maar noemt het wel belangrijk dat meer partijen de komende jaren gegevens aanleveren.

Het RIVM heeft die informatie nodig om te controleren of bedrijven zich houden aan het pact dat vorig jaar is gesloten tussen overheid en het bedrijfsleven.

In 2025 moet volgens het Plastic Pact twintig procent minder plastic worden gebruikt dan in 2017. Ook moet minstens 70 procent van alle plastic producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies. En plastic producten en verpakkingen moeten gemaakt worden van geheel recyclebaar plastic.

Meer gegevens nodig

Het RIVM heeft nu gegevens gekregen van de deelnemende partijen voor de nulmeting over plasticgebruik in 2017 en 2018.

"De meeste data die zijn ontvangen gaan over de mogelijkheid om te recyclen en gerecyclede plastics te gebruiken", zegt Susanne Waaijers van het RIVM.

Maar veel gegevens ontbreken nog. "Over hergebruik en sortering is minder informatie ontvangen. Ook is weinig informatie beschikbaar over de hoeveelheid schadelijke stoffen in plastic."

Om te kunnen meten of bedrijven de doelen halen is het belangrijk dat meer bedrijven data gaan leveren. "Alleen dan kunnen er echt conclusies worden getrokken over de voortgang van het Plastic Pact."

'Het is ook ingewikkeld'

Bijna honderd voedselproducenten, supermarktketens, verpakkers, cateraars en andere bedrijven hebben het Plastic Pact ondertekend, maar minder dan de helft heeft tot nu toe data aangeleverd.

Het RIVM tont wel begrip. "Het is ook heel ingewikkeld en allemaal extra werk voor bedrijven", zegt Waaijers. "Een supermarkt bijvoorbeeld moet precies weten wat er allemaal in het assortiment zit, welke soorten plastic er gebruikt zijn en hoe afval wordt verwerkt. Het is ontzettend ambitieus. De bedrijven die wel informatie hebben aangeleverd zijn eigenlijk de koplopers."

Bedrijven zijn niet wettelijk verplicht de informatie te verstrekken, maar door het pact te ondertekenen hebben ze wel toegezegd de komende jaren aan de doelen daarvan mee te werken.