Belastingdienst stopt bij meer mensen voorlopige teruggave

De Belastingdienst heeft begin dit jaar de voorlopige belastingteruggave van 124.000 mensen stopgezet. Dat zijn er meer dan in de jaren daarvoor, bevestigt een woordvoerder een bericht van RTL Nieuws.

De stopzetting kan mensen soms honderden euro's per maand schelen. Mensen kunnen een voorlopige teruggave aanvragen als ze vermoedelijk bij hun definitieve aangifte geld terugkrijgen. In de meeste gevallen gaat de voorlopige teruggave van jaar op jaar op door.

Maar omdat de regels elk jaar een beetje veranderen, kijkt de Belastingdienst aan het begin van het jaar of mensen nog aanspraak maken op een teruggave. De manier waarop dat gebeurt, is dit jaar iets aangepast en dat heeft er dus toe geleid dat 124.000 mensen geen voorlopige teruggave meer kregen. In de drie jaar hiervoor lag dat aantal tussen de 79.000 en 82.000. Volgens de dienst zijn de betrokkenen tussen half december en half januari op de hoogte gesteld.

Achteraf terugbetalen

De Belastingdienst zegt met de stopzetting te willen voorkomen dat mensen achteraf veel moeten terugbetalen. Een woordvoerder benadrukt dat mensen die menen dat ze toch een voorlopige teruggave moeten krijgen die alsnog kunnen aanvragen en dat dat dan snel kan worden gehonoreerd. De definitieve aanslag wordt altijd pas het jaar erop vastgesteld.

Kamerleden willen opheldering over de gang van zaken. SP-Kamerlid Leijten noemde het in het NOS Radio 1 Journaal prima dat je mensen selecteert die een risico vormen. "Maar het probleem is dat de teruggave automatisch wordt stopgezet als je een aantal kenmerken hebt. Dan moeten mensen eerst weer bezwaar aantekenen om het recht te breien. Het zou veel beter zijn, als mensen vantevoren een seintje krijgen."