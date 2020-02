Russische burgers zijn voorstander van betalen smartegeld in MH17-zaak

Rusland moet smartegeld betalen als het land volgens de internationale gemeenschap schuldig wordt bevonden aan de MH17-ramp. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder 3200 Russen door het onafhankelijke bureau Levada, in opdracht van de Universiteit Leiden en de Nederlandse website Raam op Rusland.

Bijna 60 procent van de ondervraagde Russen vindt dat slachtoffers smartegeld moeten krijgen als de Russische schuld wordt vastgesteld. Van de jongeren tussen 18 en 25 jaar is ruim driekwart voorstander.

De resultaten worden vanmiddag in Den Haag officieel bekendgemaakt op een symposium over de relatie tussen Nederland en Rusland.

Sancties

Europa heeft na de MH17-ramp sancties tegen Rusland ingesteld, maar dat lijkt op Moskou niet veel indruk te maken. De meerderheid van de ondervraagden vindt het goed dat het Kremlin vasthoudt aan de eigen politieke koers, ondanks de sancties. Een kwart van de ondervraagden vindt dat Rusland smartegeld moet betalen als daardoor de sancties worden opgeheven.

Ruslandkenner en oud-correspondent Hubert Smeets van Raam op Rusland: "Buigen voor het buitenland wordt gezien als schuldbekentenis en - zolang de schuld niet vaststaat - als een teken van zwakte".

Russische betrokkenheid

De meerderheid van de Russen (60 procent) denkt overigens nog steeds dat Oekraïne schuldig is aan de MH17-ramp. 10 procent zegt dat 'de Russische zijde' schuldig is. Daarmee worden de Russische krijgsmacht, pro-Russische separatisten en Russische vrijwilligers in Oost-Oekraïne bedoeld. De rest vindt het "moeilijk te zeggen".

Hubert Smeets vindt vooral die 10 procent opvallend. "Dat is een stuk meer dan de enige peiling die Levada ooit eerder heeft gedaan." In 2015 stelde Levada een enigszins vergelijkbare vraag. Toen zei 2 procent dat de ramp het gevolg is van de Russische steun aan de rebellen in Oekraïne. Van de (studerende) jongeren denkt nu 21 procent dat Rusland medeschuldig is.

Op 9 maart begint in de rechtbank op Schiphol het strafproces rond de MH17-ramp. Drie Russen en een Oekraïner worden verdacht van betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines in juli 2014. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om.