Lichaam in woning Rosmalen gevonden, politie vermoedt misdrijf

In een appartement in Rosmalen is een dode vrouw gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Er is een man aangehouden.

Volgens Omroep Brabant kreeg de politie een "zorgwekkende melding". Agenten vonden daarna het lichaam. De recherche doet onderzoek.

De man die is opgepakt was in het huis waar het lichaam werd gevonden. Zijn relatie met het slachtoffer wordt onderzocht.

De identiteit van de vrouw moet nog officieel worden vastgesteld. "We houden er sterk rekening mee dat het om de bewoonster gaat", zei een woordvoerder van de politie tegen de regionale zender.