Oorlogsdagboek van Nederlander in Dresden teruggevonden

"Er waren toen meer Nederlanders in Dresden, maar zij zetten vaak pas na afloop hun ervaringen op papier. Dit is echt een dagboek geschreven in die tijd", zegt Takken. "Bovendien zijn dagboeken vaak heel staccato, een opsomming van wat mensen die dag gedaan hebben, maar Wubben beschrijft zijn gevoelens, zorgen, angsten."

"We weten hoe het bombardement technisch is verlopen en kennen de morele betekenis die er na de oorlog aan gegeven is, maar het is interessant om te zien hoe iemand die er midden in zit zo'n bombardement ervaart. Het voegt een persoonlijk perspectief toe en zorgt ervoor dat je je andere vragen stelt."

"Interessant is dat hij het enkele dagen later al heeft over 350.000 doden. Hij gaat al mee in de retoriek die na het bombardement losging ver de grote hoeveelheid slachtoffers. Het is opvallend hoe snel die propaganda dus ging." Wubben spreekt in zijn schrift ook van een terreuraanval.