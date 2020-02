Limburg stopt met inhuren van oud-politici na kritiek minister

Oud-politici Maxime Verhagen, René van der Linden en Karin Straus zijn geen ambassadeurs meer voor de provincie Limburg. Dat schrijft gedeputeerde Ger Koopmans in een brief aan de Provinciale Staten.

Volgens de kranten NRC en De Limburger zijn in ieder geval Verhagen en Van der Linden ontslagen na kritiek van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken), die de provincie in oktober in een brief vroeg te stoppen met het bieden van banen en betaalde klussen aan oud-bestuurders.

Ook is afscheid genomen van PVV'er Antoine Janssen, die voor driekwart miljoen euro aan adviesklussen kreeg na zijn vertrek als gedeputeerde in Limburg. "Hiermee is het totaal aan opdrachten aan oud-bestuurders in 2019 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren", schrijft Koopmans in de brief.

Eigen regels geschonden

René van der Linden is een voormalig CDA-staatssecretaris, die in zowel de Tweede als Eerste Kamer zat. Maxime Verhagen was namens diezelfde partij in twee kabinetten minister, en vicepremier tussen 2010 en 2012. Karin Straus was tot 2017 Kamerlid voor de VVD. De drie politici zijn geboren in Limburg.

NRC en De Limburger schreven vorig jaar al over de banen voor oud-politici bij de provincie Limburg. Bij het uitdelen van die posities werden volgens de kranten aanbestedingsregels en de eigen gedragscode geschonden. Dat leidde tot de brief van Ollongren.

Over de kwestie loopt ook nog een onderzoek bij de Rekenkamer Limburg. Dat moet eind deze maand of begin volgende maand klaar zijn.