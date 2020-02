Politie ontdekt lab en 4 miljoen euro aan drugs in Friese boerderij

De politie heeft in een boerderij in het Friese Wanswert een drugslab gevonden. Daarbij is een hoeveelheid synthetische drugs met een straatwaarde van zo'n 4 miljoen euro in beslag genomen.

Agenten kwamen het lab op het spoor na tips over 'mogelijke criminele activiteiten in de boerderij'. Er is nog niemand aangehouden. "We kunnen dus nog meer tips gebruiken over verdachte personen", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omrop Fryslân. "Voor zover wij weten werd het pand niet actief bewoond. Er zijn geen bewoners geregistreerd."

Woensdagnacht viel de politie het pand binnen. Daar vonden ze een actief lab waar vermoedelijk methamfetamine werd geproduceerd, ook bekend als 'crystal meth'. Ook ontdekten ze een hoeveelheid van het eindproduct en stuitten agenten in een nabijgelegen pand op een drugslab in aanbouw.

Gevaar voor de gezondheid

Na de inval is er 's nachts nog toezicht gehouden zodat de boerderij overdag onderzocht kon worden. Het lab is vandaag ontmanteld. "Zowel het productieproces als de opslag van de chemische stof is gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid. We zijn dus ook heel blij met de tips die we hebben gekregen en dat we het laboratorium hebben kunnen oprollen", aldus de politie.