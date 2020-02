Senaat: Trump mag geen oorlog met Iran beginnen zonder toestemming Congres

De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen die president Trump dwingt om toestemming te vragen aan het Congres voor verdere militaire acties tegen Iran. Het voorstel om Trumps militaire macht te beteugelen werd gesteund door senatoren van zowel de Democraten als de Republikeinen.

De inperking had de steun van 55 senatoren, 45 stemden tegen. Daarmee geeft het Congres een signaal aan het Witte Huis. Er is alleen niet genoeg steun om een dreigend presidentieel veto van Trump onschadelijk te maken. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig.

Toch is het opvallend dat senatoren van beide partijen de handen ineenslaan om verdere escalatie met Teheran te voorkomen. Vorige week hielden de Republikeinen de rijen nog vrijwel gesloten toen werd gestemd over de afzetting van president Trump. Toen stemde slechts één Republikein, oud-presidentskandidaat Mitt Romney, mee met de Democraten. Nu stemden er acht Republikeinen mee.

'Congres gaat over oorlog'

"Een offensieve oorlog vereist een debat in het Congres en een stemming", zegt de Democraat Tim Kaine, die de resolutie opstelde en in 2016 running mate was van presidentskandidaat Hillary Clinton. "Als we onze jonge mannen en vrouwen opdragen hun leven te riskeren, dan moet dat na zorgvuldig overleg door verkozen wetgevers. Niet op basis van de uitspraken van één persoon."

Trump zei woensdag al dat hij fel tegenstander is van de inperking. "We zijn heel goed bezig in Iran en dit is niet het moment om zwakte te laten zien. De meeste Amerikanen steunen onze aanval op de terrorist Soleimani", schreef Trump op Twitter. "Als mijn handen gebonden waren, had Iran vrij spel gehad. Dit is een erg slecht signaal."

De Republikeinse senator Mike Lee legt dat anders uit. "Wat het Amerikaanse volk en de wereld zien met dit debat, is dat er voldoende steun is voor de VS om een harde lijn te kiezen tegen Iran. En onderdeel daarvan is dat we zeker willen zijn dat iedere militaire actie moet zijn goedgekeurd door het Congres. Dat is geen teken van zwakte, maar van kracht."

