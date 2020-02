Hulp voor Australiërs na bosbranden: 'We weten niet waar te beginnen'

Het bosbrandenseizoen in Australië was dit jaar van een ongekende omvang. In vijf maanden tijd ging 7,7 miljoen hectare in vlammen op, een gebied dat bijna twee keer zo groot is als Nederland. Nu het acute gevaar geweken is, kan voorzichtig de wederopbouw beginnen. Maar veel slachtoffers, die soms huis en bedrijf verloren, hebben psychische hulp nodig.

Mensen die alles verloren, proberen hun leven weer op de rit te krijgen. Ook in het piepkleine winkelstraatje in Mogo, langs de Australische oostkust. Daar valt één plek meteen op. Het is er een puinhoop. Tussen de asresten staan nog een paar verkoolde naaimachines overeind. Maar het overgrote deel van het puin is ondefinieerbaar.

De rommel was een maand geleden nog een winkel en een huis, vertelt de 41-jarige Lorena Granado tussen de ravage: