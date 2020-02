VN: ruim 800.000 Syriërs sloegen op de vlucht sinds begin december

In het noordwesten van Syrië probeert het Syrische regeringsleger met steun van Rusland de provincie Idlib te heroveren op rebellen. In het gebied zitten naast rebellengroepen ook tal van mensen die de jarenlange strijd in de rest van het land zijn ontvlucht.

Bij elkaar zitten volgens de VN zo'n 3 miljoen mensen vast in Idlib, waar steden en dorpen sinds begin december zwaar worden bestookt met Syrisch artillerievuur en Russische luchtaanvallen. Turkije vreest dat de oplaaiende strijd opnieuw veel vluchtelingen naar Turkije drijft, terwijl al ruim 3,5 miljoen Syriërs naar het land zijn gevlucht.

Intussen verovert het Syrische leger steeds meer gebied op de rebellen en lopen de spanningen met Turkije op nu er ook Turkse militaire slachtoffers vallen. "Inwoners vluchten met duizenden tegelijk in open vrachtwagens of te voet. Dat doen ze vaak 's avonds laat zodat ze niet opgemerkt worden, ondanks de bittere kou", zegt Swanson tegen persbureau Reuters.

Vuilnis verbranden tegen kou

Veel vluchtelingen zijn volgens de Verenigde Naties genoodzaakt om buiten te slapen. Het vriest 's nachts in Idlib en het is er overdag slechts enkele graden boven 0. Om zich te beschermen tegen de barre weersomstandigheden - in grote delen van Idlib ligt sneeuw - verbranden de vluchtelingen vuilnis.

In een kamp in het noorden van de provincie zijn zeker vier mensen omgekomen nadat ze de giftige dampen van de vuilnisverbrandingen hadden ingeademd. Een bron in Idlib zegt tegen Reuters dat het gaat om een gezin. De vader, moeder en twee kinderen zouden zijn gestikt in hun slaap.