Nieuwe foto's Margot Frank geschonken aan Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting heeft twee nieuwe foto's gekregen van Margot Frank, de oudere zus van Anne Frank. De stichting toonde vandaag de foto's in aanloop naar de 94ste geboortedag van Margot, op 16 februari.

De foto's zijn in de zomer van 1941 gemaakt door Roos van Gelder, gymlerares en roeicoach. Ze was coach van de dan 15-jarige Margot, die roeide bij een watersportvereniging in Amsterdam.

Vanwege aangescherpte anti-Joodse maatregelen mocht ze na september van dat jaar niet meer roeien en Van Gelder mocht als Joodse ook niet meer coachen.

'Mooi en sportief meisje'

De foto's zijn geschonken door Paul Mensinga, de neef van Van Gelder, schrijven NH Nieuws en AT5. De stichting is blij met de nieuwe foto's.

"Margot was een mooi, slim en sportief meisje. We hebben enkele foto's van haar op ski's, op schaatsen en op de tennisbaan. Nu hebben we ook foto's van Margot bij haar roeiclub", zegt Teresien da Silva van de stichting. "Deze nieuwe foto's tonen een vrolijke Margot die met haar roeimaatjes plezier maakt. Prachtig om te zien."

Margot was drie jaar ouder dan haar zus Anne. Beiden overleden in februari 1945 aan vlektyfus in het Bergen-Belsen, twee maanden voor de bevrijding van het concentratiekamp.