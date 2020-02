Top OM op het matje na nieuwe blunder met foto kroongetuige

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid roept de top van het Openbaar Ministerie ter verantwoording omdat er opnieuw is geblunderd met de foto van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Vanmiddag bleek dat voor de derde keer een foto van B. in het strafdossier van die zaak is gestopt. Dat dossier werd verstrekt aan de rechtbank en de verdediging in de zaak.

"Van het OM mag in alle situaties worden verwacht dat ze zorgvuldig te werk gaan, zeker in een zaak als deze", zegt de minister over het herhaaldelijke geblunder. "Als minister ben ik verantwoordelijk voor het OM en wil ik uit eerste hand horen hoe dit zo heeft kunnen lopen."

Het OM zegt dat een fout is gemaakt bij het samenstellen van een digitaal bestand. Het Landelijk Parket van het OM zei eerder vandaag de vergissing hoog op te nemen. Minister Grapperhaus is naar verluidt zeer ontstemd over de gang van zaken en wil er nu het fijne van weten.

OM wil cd-rom terug

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank en de verdediging gevraagd om de cd-rom met de foto van Nabil B. terug te geven in ruil voor een exemplaar waar het beeld niet op staat. Ook zegt het OM dat de werkwijze rond het samenstellen van het strafdossier tegen het licht wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast.

Het Marengo-proces, waar Nabil B. kroongetuige in is, gaat over een reeks liquidaties en pogingen tot moord. De hoofdverdachte in de zaak is Ridouan Taghi, die in december werd aangehouden in Dubai. B. zit in een getuigenbeschermingsprogramma.

Een week nadat bekend was geworden dat B. verklaringen had afgelegd in het proces, werd een broer van hem vermoord. Een van zijn advocaten, Derk Wiersum, werd in september op straat in Amsterdam doodgeschoten.