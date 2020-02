Joodse geuzen- én scheldnaam voor Spurs-fans toegevoegd aan woordenboek

Het belangrijkste woordenboek van de Engelse taal heeft er een opvallende toevoeging bij. In de nieuwste editie van de Oxford English Dictionary staat achter de controversiële woorden 'Yid' en 'yiddo' nu ook dat ze kunnen slaan op een fan of speler van de voetbalclub Tottenham Hotspur.

Het woord wordt van oudsher beschouwd als aanstootgevende typering voor een Joods persoon.

Geuzennaam

Zodoende klinkt 'Yid' sinds jaar en dag al in Engelse stadions, onder meer in antisemitische spreekkoren gericht tegen supporters en spelers van Tottenham. De club komt namelijk uit een Noord-Londense wijk met een grote Joodse gemeenschap en staat in het Engelse voetbal bekend als 'Jodenclub'.

Als reactie op die spreekkoren begonnen Spurs-fans het woord de afgelopen decennia steeds vaker terug te schreeuwen. En inmiddels is 'Yid' door hen omarmd als geuzennaam. De fanatieke fans noemen zichzelf bijvoorbeeld de Yid Army, en zwaaien met vlaggen met een Davidster.

'Kwaadaardige, antisemitische boventoon'

Maar dat het woord nu ook in een woordenboek officieel aan de club is gekoppeld, zint Tottenham Hotspur niet. De definitie in het woordenboek is misleidend, stelt de club in een persverklaring, omdat niet duidelijk wordt uitgelegd dat supporters met het woord niemand willen beledigen.

Verder benadrukt Tottenham overigens zelf nooit het "Y-word", zoals ze het zelf noemen, te hebben gebruikt, in welke uiting dan ook.

Simon Johnson is als hoofd van de Jewish Leaderschip Council ook niet te spreken over het besluit van het woordenboek. "Dit is een term met kwaadaardige, antisemitische boventonen", zegt hij tegen de BBC. "Dus als de Oxford English Dictionary zo'n term wil opnemen, moet die verachtelijke betekenis benadrukt worden."

Het woordenboek zelf voegde vanwege de kritiek van de Spurs en Joodse gemeenschappen later nog wel toe dat het woord van oorsprong "vaak denigrerend en aanstootgevend" is. Verder benadrukt de Oxford English Dictionary in een reactie dat het vooral "reflecteert, en niet dicteert, hoe taal wordt gebruikt".

Ajax

De gevoelige discussie is vergelijkbaar met de situatie in Nederland rond Ajax. Net als Tottenham Hotspur wordt de Amsterdamse club door fans van andere clubs gezien als 'Jodenclub'.

En net als de Spurs-supporters hebben Ajax-fans het woord "Joden", dat al jaren als belediging wordt gescandeerd richting de supporters, omarmd als geuzennaam.

In het verleden heeft Ajax zich uitgesproken tegen onder meer het gescandeer van dat woord door de eigen aanhang, omdat het antisemitische reacties oproept.