Ruim 1500 kaarten voor eenzame Sudanese vluchteling

Een Sudanese vluchteling heeft meer dan 1500 kaartjes gekregen. Na een oproep van het Oranje Fonds kwamen uit het hele land berichten binnen voor de 20-jarige Al Hadi, die zich in Nederland eenzaam voelt.

Hij vluchtte als tiener alleen uit zijn vaderland Sudan. In Huissen probeert hij een nieuw leven op te bouwen. Iets wat hij in zijn eentje nog best lastig vindt.

"Ik heb mijn ouders al zeven jaar niet gezien. Ik ben helemaal alleen en dat vind ik erg moeilijk", zegt hij. "Af en toe zie ik jongens samen met hun ouders op school of op straat, dan voel ik mij meteen eenzaam. Ik mis mijn ouders, mijn moeder, mijn zusjes, mijn broertjes, allemaal."

Zakken vol post

Het Oranje Fonds riep mensen op om een kaartje naar Al Hadi te sturen om hem een hart onder de riem te steken. Met een campagne probeert het fonds eenzame mensen aan nieuwe contacten te helpen. Na de oproep werd hij verrast met zakken vol post. "Allemaal kaartjes. Wat lief", zegt hij als hij de kaarten ontvangt. "Iedereen bedankt die een kaartje heeft gestuurd."

Volgens Omroep Gelderland heeft Al Hadi naast de brieven ook veel contactgegevens ontvangen van mensen uit de buurt.