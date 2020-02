Schooladviezen: bekijk hier de verschillen per school

De komende weken krijgen achtstegroepers hun advies voor de middelbare school. Vorig schooljaar zat een derde van de middelbare scholieren in jaar 3 op een ander niveau dan hun basisschool geadviseerd had. Dat blijkt uit een analyse van de NOS.

Hoeveel scholieren er onder, op of boven het basisschooladvies zitten in leerjaar 3 verschilt per onderwijsniveau. Ook tussen scholen - zelfs als die dezelfde niveaus aanbieden - kunnen de verschillen groot zijn. "Het goed volgen en begeleiden van leerlingen kan doorslaggevend zijn voor succes op school", legt het de Onderwijsinspectie uit in het rapport 'De Staat van het Onderwijs'.

Volgens de inspectie hebben scholen met veel opstroom (leerlingen die op een hoger schooltype terechtkomen) goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen en spelen die scholen daar ook op in. Scholen met weinig opstroom daarentegen kijken vooral naar cijfers, zijn bezorgd om uitval en richten zich minder op behoeften van leerlingen aan ondersteuning of extra uitdaging.

Zoek in onderstaande tabel op hoe de derdeklassers van vorig schooljaar scoorden op één van de ruim 1200 schoolvestigingen uit de analyse: