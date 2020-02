Een derde van scholieren na drie jaar op ander niveau dan schooladvies

"Niet direct verkeerd"

Dat een derde van de leerlingen boven of onder het basisschooladvies scoort, hoeft niet te betekenen dat het advies destijds verkeerd was. "De eerste drie jaar van de middelbare school kan een leerling nog flinke stappen maken", legt onderwijssocioloog Sara Geven uit. "Een schooladvies kon in groep acht op dat moment best passend zijn, maar later kan blijken dat een leerling meer in zijn mars heeft."

Bovendien zijn in deze dataset alleen de eerste adviezen meegerekend. Bij ongeveer 8 procent van de leerlingen wordt het advies na de eindtoets nog naar boven bijgesteld, omdat ze die boven verwachting hebben gemaakt.

Een andere verklaring voor de afwijkende adviezen zijn de zogenoemde dubbeladviezen. Basisscholen adviseren leerlingen soms vmbo-(g)t/havo of havo/vwo. Leerlingen met bijvoorbeeld vmbo-(g)t/havo advies, worden geteld als 'boven schooladvies' als zij na drie jaar op het havo zitten. Zitten de scholieren in leerjaar 3 in een vmbo-(g)t klas, dan scoren zij op het niveau van het basisschooladvies.

Onderstaande tabel laat precies zien wanneer scholieren onder, op of boven het basisschooladvies scoren: