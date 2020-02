Terwijl Dresden de doden herdenkt, stookt populistisch-rechts de woede op

De politie zet zich schrap voor aanstaande zaterdag, de derde en laatste dag van de herdenking, als extreemrechts demonstreert. Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst in Dresden is uitgegroeid tot een van de belangrijkste evenementen voor neonazi's in Europa.

"De mythe van de onschuldige stad leeft voort," schrijft de Sächsische Zeitung in een bijtend commentaar op de protesten. De regionale krant verwijt populistisch-rechts misbruik te maken van de herdenking om "Duitse oorlogsmisdaden te bagatelliseren".

De ophef is nog groter vanwege het politieke schandaal dat vorige week in de naburige deelstaat Thüringen begon en inmiddels tot in Berlijn de regeringspartij CDU op zijn grondvesten doet schudden. De crux van het schandaal is de grote twijfel of het CDU vasthoudt aan het cordon sanitaire tegen de AfD.

Samenwerken met de AfD is een politiek taboe wegens de banden tussen sommige partijleden en neonazi's, en vanwege controversiële uitspraken van partijleiders. Vorig jaar deed de AfD deelstaatparlementariër Mario Lehmann veel stof opwaaien toen hij het bombardement van Dresden als "een Holocaust" beschreef. Daarbij maakte hij gebruik van een term die in Duitsland normaal wordt voorbehouden aan de massamoord op Joden door de nazi's.